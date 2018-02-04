Ирина Билык огорчила своих фанатов

Ирины Билык действия не убегают далеко от слов: еще около месяца назад звезда рассказывала поклонникам о намерениях взяться за фигуру.

А уже накануне на концерта в Конотопе певица поразила поклонников невероятно тонким видом.

Так, на концерте звезда появилась в черных брюках и рубашке, дополнив образ высокими каблуками и, хотя черный действительно делает визуально человека стройнее, даже без хитростей видно - певица сбросила лишнее.

"Ирочка, вы так похудели!", "Как быстро похудела, прекрасно выглядишь", - пишут восторженные фаны.