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Подписчики отреагировали на новое фото Виталия Козловского

Виталий Козловский
16:28 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Украинский певец Виталий Козловский поделился с фанатами фото, на котором он запечатлен в строгом костюме и белой рубашке, и держит возле лица розу.

Стильное фото за короткий промежуток времени набрало много лайков и одобрительных комментариев.

"С Женщинами бесполезно спорить... Их нужно выслушивать, целовать и извиняться. Виноват не виноват, какая разница?! Женщины не ищут логики, они ищут бесконечных подтверждений любви...Не так ли??? Согласны? В профиле ссылка на новый сингл #ЛІТАЙ Слушаем и Любим", - подписал фото певец.

Исходя из идеи фото, подписчики поспешили с выводами и подумали, что Козловский планирует участвовать в новом сезоне реалити-шоу "Холостяк". Также пользователи не преминули напомнить Виталию, что ему давно пора бы найти себе невесту.

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