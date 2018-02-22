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Подписчики отреагировали на новое фото Виталия Козловского
16:28 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Украинский певец Виталий Козловский поделился с фанатами фото, на котором он запечатлен в строгом костюме и белой рубашке, и держит возле лица розу.
Стильное фото за короткий промежуток времени набрало много лайков и одобрительных комментариев.
"С Женщинами бесполезно спорить... Их нужно выслушивать, целовать и извиняться. Виноват не виноват, какая разница?! Женщины не ищут логики, они ищут бесконечных подтверждений любви...Не так ли??? Согласны? В профиле ссылка на новый сингл #ЛІТАЙ Слушаем и Любим", - подписал фото певец.
Исходя из идеи фото, подписчики поспешили с выводами и подумали, что Козловский планирует участвовать в новом сезоне реалити-шоу "Холостяк". Также пользователи не преминули напомнить Виталию, что ему давно пора бы найти себе невесту.
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