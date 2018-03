Илон Маск создаст собственное межгалактическое медиа

4 марта Илон Маск оставил на своей Twitter-странице неожиданный пост, в котором написал лишь одно слово: "Thud!". Поклонники внезапно погрузились в размышления, что же означает это загадочное слово, но через некоторое время Илон еще больше заинтриговал пользователей новым сообщением.

"Это имя моей новой империи межгалактических средств массовой информации, восклицательный знак необязателен",– шокировал своим заявлением Илон Маск.

That’s the name of my new intergalactic media empire, exclamation point optional

— Elon Musk (@elonmusk) 14 марта 2018 г.