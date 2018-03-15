Илон Маск создаст собственное межгалактическое медиа

4 марта Илон Маск оставил на своей Twitter-странице неожиданный пост, в котором написал лишь одно слово: "Thud!". Поклонники внезапно погрузились в размышления, что же означает это загадочное слово, но через некоторое время Илон еще больше заинтриговал пользователей новым сообщением.

"Это имя моей новой империи межгалактических средств массовой информации, восклицательный знак необязателен",– шокировал своим заявлением Илон Маск.

That’s the name of my new intergalactic media empire, exclamation point optional — Elon Musk (@elonmusk) 14 марта 2018 г.

В издании журналисты уже рассказали, что Маск договорился с несколькими сотрудниками сатирического сайта The Onion о работе над своим будущим юмористическим проектом.

По слухам, двое работников сатирического сайта The Onion Коул Болтон (бывший главный редактор) и Бен Беркли (бывшим редактором) и ряд других авторов работают над этим проектом с 2017 года. Возможно, это правда, а, возможно, Маск только просто шутит о новой медиа-компании, однако странная публикация заставила всех задуматься о новой выдумке миллиардера.

К сожалению, пока ни сам Маск, ни другие причастные к созданию нового юмористического шоу не рассказывали, каким будет проект и когда он выйдет, но остается надеяться, что премьера состоится на Земле, а не на Марсе.