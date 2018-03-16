https://telegraf.com.ua/files/2018/03/0001-6de34793-5aaafc84-4a32-2cc39cd5-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/3958887-51-letnyaya-olga-sumskaya-pokazala-kak-vyiglyadit-bez-makiyazha.html
51-летняя Ольга Сумская показала, как выглядит без макияжа
01:08 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com
Новости шоу бизнеса: Известная украинская актриса опубликовала новое фото в Instagram.
Народная артистка Украины Ольга Сумская приятно удивила своих почитателей, не постеснявшись показать, как она выглядит без макияжа.
По снимку видно, что 51-летняя Ольга Сумская сфотографировалась в поезде в окрестностях Славянска, что в Донецкой области, если верить геотаргетингу. На ней бейсболка, кожаная куртка, а на лице не видно следов косметики.
Подписчики актрисы в социальной сети отметили, что она великолепно выглядит, а без макияжа, она еще прекрасней.
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