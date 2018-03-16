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51-летняя Ольга Сумская показала, как выглядит без макияжа

Ольга Сумская
01:08 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости шоу бизнеса: Известная украинская актриса опубликовала новое фото в Instagram.

Народная артистка Украины Ольга Сумская приятно удивила своих почитателей, не постеснявшись показать, как она выглядит без макияжа.

По снимку видно, что 51-летняя Ольга Сумская сфотографировалась в поезде в окрестностях Славянска, что в Донецкой области, если верить геотаргетингу. На ней бейсболка, кожаная куртка, а на лице не видно следов косметики.

Подписчики актрисы в социальной сети отметили, что она великолепно выглядит, а без макияжа, она еще прекрасней.

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Новости шоу бизнеса, Актриса, Внешность, Ольга Сумская, Фото, Фото без макияжа.
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