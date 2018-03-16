51-летняя Ольга Сумская показала, как выглядит без макияжа

Народная артистка Украины Ольга Сумская приятно удивила своих почитателей, не постеснявшись показать, как она выглядит без макияжа.

По снимку видно, что 51-летняя Ольга Сумская сфотографировалась в поезде в окрестностях Славянска, что в Донецкой области, если верить геотаргетингу. На ней бейсболка, кожаная куртка, а на лице не видно следов косметики.

Подписчики актрисы в социальной сети отметили, что она великолепно выглядит, а без макияжа, она еще прекрасней.