Monatik упал со сцены прямо во время концерта (Видео)

Соответствующим видео певец поделился на своей странице в Instagram.

"Минск звучит потрясающе. Спасибо всем и лично каждому, кто разделил с нами эти незабываемые эмоции", – написал артист.

На видео видно, как певец так увлекся танцем, что не увидел препятствие и упал со сцены. Однако Монатик быстро поднялся и продолжил выступление.

Также певец поставил к посту хэштеги #упали в любовь #ударились в танцы и #кто не падал, тот не поднимался.