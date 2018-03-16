Возлюбленная Криштиану Роналду поразила спортивной фигурой в купальнике

Девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес, которая недавно стала мамой, активно вернулась к занятиям в спортзале и регулярно делится хорошим результатом тренировок.

Недавно Джорджина выложила в Instagram селфи, продемонстрировав тонкую талию и подтянутый живот.

Родригес часто делится с подписчиками кадрами с тренировок, поэтому не удивительно, что девушка быстро вернулась в форму после рождения ребенка.

Напомним, что сына Криштиану-младшего и близнецов Еву и Матео футболисту родили суррогатные матери.