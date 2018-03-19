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Мэрайя Кэри поделилась довольно откровенным снимком с фанатами

Мэрайя Кэри
13:14 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: В День святого Патрика Мэрайя Кэри опубликовала снимок, на котором она работает в студии звукозаписи.

Певица очень сильно похудела и похвасталась глубоким декольте.

На свежем фото голливудская звезда предстала перед публикой в облегающем платье на тонких бретелях с открытым декольте. Руки Мэрайя разместила у себя на талии, тем самым подчеркнув ее уменьшенные объемы.

Новое фото исхудавшей певицы оценили по достоинству 224 с лишним тысячи инстаграм-пользователей. В комментариях Мэрайю буквально осыпали комплиментами за роскошный внешний вид и стройную фигуру, а также аппетитную грудь, от чего фанаты просто не могут отвести своих глаз.

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