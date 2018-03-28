Модель Эмили Ратажковски поразила идеальным прессом

Так, на странице в социальной сети Instagram звезда опубликовала очередное фото, которое вызвало восторг у подписчиков.

Модель позирует перед камерой в красном топе и спортивных штанах, стоя на кровати. Эмили Ратажковски засунула руки в карманы, добавив стильности снимку. Звезда накрутила волосы и сделала легкий макияж с акцентом на глаза.

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 27 Мар 2018 в 9:59 PDT

Позади Эмили Ратажковски идет ее муж – продюсер и актер Себастьян Бир-Маклард. Он тоже одет в спортивные вещи – красно-белый костюм с кроссовками и кепкой. Вероятно, мужчина не знал, что попал в кадр, так как внимательно смотрит на телефон.

Стоит отметить, что Эмили Ратажковски, как всегда, продемонстрировала идеальную форму. Звезда не показывает снимки со спортивного зала, поэтому СМИ предполагают, что это следствие длительной диеты. Сторонники же в восторге от такой фигуры Ратажковски и не перестают признаваться ей в любви.