Брэд Питт видит детей лишь несколько раз в неделю

После развода с Анджелиной Джоли Брэд Питт редко выходит в свет. Инсайдеры рассказали прессе, почему так происходит. По словам источников из окружения Питта, актер старается не афишировать свою личную жизнь.

"Когда начался развод, Брэд был в подавленном состоянии и проводил много времени дома. Сейчас он чаще встречается с друзьями, особенно с музыкантами. Работает над собой и учится играть на гитаре",- рассказал инсайдер ET.

"Дети продолжают жить с Анджелиной, но они приезжают в гости к отцу несколько раз в неделю. Обычно не проводят с ним целый день – всего лишь несколько часов, а привозит их к нему телохранитель или няня. Брэд очень любит сыновей и дочерей. Они были и будут его главным приоритетом",- сообщают источники.