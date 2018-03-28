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Брэд Питт видит детей лишь несколько раз в неделю

Брэд Питт с детьми
19:06 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Инсайдер о встречах Брэда Питта с детьми после развода с Анджелиной Джоли.

После развода с Анджелиной Джоли Брэд Питт редко выходит в свет. Инсайдеры рассказали прессе, почему так происходит. По словам источников из окружения Питта, актер старается не афишировать свою личную жизнь.

"Когда начался развод, Брэд был в подавленном состоянии и проводил много времени дома. Сейчас он чаще встречается с друзьями, особенно с музыкантами. Работает над собой и учится играть на гитаре",- рассказал инсайдер ET.

"Дети продолжают жить с Анджелиной, но они приезжают в гости к отцу несколько раз в неделю. Обычно не проводят с ним целый день – всего лишь несколько часов, а привозит их к нему телохранитель или няня. Брэд очень любит сыновей и дочерей. Они были и будут его главным приоритетом",- сообщают источники.

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Новости шоу бизнеса, Актер, Брэд Питт, Дети, Знаменитость, Опека, Развод.
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