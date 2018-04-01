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В Португалии началась интенсивная подготовка к Евровидению 2018

Евровидение 2018
22:30 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Португальцы начали монтаж сцены для "Евровидения" в Altice Arena.

В Португалии начался монтаж сцены "Евровидения". Зал в Лиссабоне сможет принять 20 тыс. зрителей.

Организаторы конкурса сообщают, что сцена в Altice Arena на "Евровидении 2018" будет очень технологичной, а основной акцент будет сделан на декорации.

"В этом году зал сможет вместить 20 тыс. зрителей. Организаторы обещают, что нас ждут невероятные спецэффекты, и сама сцена будет очень технологичной. Хотя в 2018 году экрана не будет, поэтому основной акцент будет на декорациях", – говорится в сообщении.

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Новости шоу бизнеса, Евровидение, Евровидение 2018, Евровидение 2018 в Португалии, Португалия.
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