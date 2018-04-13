Это неожиданная дружба!

Это неожиданная дружба! Фиона Присли - невероятная женщина из Шотландии, которая растрогала интернет своей добротой. Эта библиотекарша обожает свой сад возле дома. Однажды она случайно нашла шмеля, у которого не было крыльев. Отзывчивая женщина не оставила насекомое одного, а построила для него маленький огороженный садик. Фиона кормила шмеля сахарным сиропом и вскоре между ними завязалась настоящая дружба. Женщина поделилась своими фотовоспоминаниями сети. Такой неожиданной и трогательной дружбы вы еще не видели!