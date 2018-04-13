Летом 2001 года Том Спангейм отправился в Барселону и решил побывать на блошином рынке.

Летом 2001 года Том Спангейм отправился в Барселону и решил побывать на блошином рынке. Там его внимание привлекла коробка с со старыми негативами, на которую продавец просил 3,5$. Когда уже дома Том начал рассматривать негативы, то понял, что он стал владельцем уникальной коллекции уличных фотографий, которые были сделаны в Барселоне в 1950-х. «Эти фотографии изображают реальную жизнь реальных людей, на них можно увидеть нищету и отчаяние, которые действительно имели место в то время», - рассказывал Спангейм.