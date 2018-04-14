Сергей Притула иронично прокомментировал скандал вокруг Ольги Фреймут

Краткое и ироничное сообщение Сергей Притула оставил в своем Facebook.

"Теперь все знают, как пригласить в гости Ольгу Михайловну, даже не будучи с ней знакомым и не имея номера ее телефона", – прокомментировал шоумен.

На вопрос одного из подписчиков Сергей ответил, что он совершенно не злится на Ольгу Фреймут, если кто-то так подумал. Однако впоследствии добавил, что "не стоит путать свободу слова с безответственным хамством и словесным поносом".