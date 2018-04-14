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Сергей Притула иронично прокомментировал скандал вокруг Ольги Фреймут
Новости шоу бизнеса: Украинский шоумен и волонтер Сергей Притула не остался в стороне скандала, в который попала другая телеведущая Ольга Фреймут.
Краткое и ироничное сообщение Сергей Притула оставил в своем Facebook.
"Теперь все знают, как пригласить в гости Ольгу Михайловну, даже не будучи с ней знакомым и не имея номера ее телефона", – прокомментировал шоумен.
На вопрос одного из подписчиков Сергей ответил, что он совершенно не злится на Ольгу Фреймут, если кто-то так подумал. Однако впоследствии добавил, что "не стоит путать свободу слова с безответственным хамством и словесным поносом".
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