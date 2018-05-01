Кит Харингтон разослал гостям свадебные приглашения в стиле "Игры престолов"

Совсем скоро, по словам инсайдеров, состоится свадьба звезд сериала "Игра престолов" – Кита Харингтона и Роуз Лесли. Точную дату пара тщательно скрывает, но журналистам издания Daily Mail удалось выяснить, что приглашения уже разосланы гостям. Примечательно, что каждое из них оформлено в стиле сериала, благодаря которому Кит и Роуз познакомились.

Сообщается, что на каждом из 200 конвертов имеется марка с изображением героя Кита – Джона Сноу. Их выпустила лимитированным тиражом компания Royal Mail в январе. Известно, что в число приглашенных гостей вошел весь состав съемочной группы сериала. Из-за свадьбы Кита и Роуз продюсеры даже согласились поставить съемочный процесс нового сезона на паузу.