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Кит Харингтон разослал гостям свадебные приглашения в стиле "Игры престолов"

Кит Харингтон
16:37 Вт, 1 Май 2018 Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Известно, что в число приглашенных гостей вошел весь состав съемочной группы сериала

Совсем скоро, по словам инсайдеров, состоится свадьба звезд сериала "Игра престолов" – Кита Харингтона и Роуз Лесли. Точную дату пара тщательно скрывает, но журналистам издания Daily Mail удалось выяснить, что приглашения уже разосланы гостям. Примечательно, что каждое из них оформлено в стиле сериала, благодаря которому Кит и Роуз познакомились.

Сообщается, что на каждом из 200 конвертов имеется марка с изображением героя Кита – Джона Сноу. Их выпустила лимитированным тиражом компания Royal Mail в январе. Известно, что в число приглашенных гостей вошел весь состав съемочной группы сериала. Из-за свадьбы Кита и Роуз продюсеры даже согласились поставить съемочный процесс нового сезона на паузу.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Игра престолов, Игры престолов, Кит Харингтон, Приглашения, Свадьба.
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