Представителя Чехии на Евровидении-2018 госпитализировали с тяжелой травмой

Песенный конкурс стартует 8 мая в Лиссабоне. Букмекеры уже сделали несколько прогнозов относительно результатов Евровидения-2018. Согласно последним данным, эксперты считают, что победу на конкурсе получит яркая Нетта Барзилай из Израиля. Второе место займет представитель Эстонии – певица Элина Нечаева, а бронзу получит Миколаш Йозеф.

Однако участие одного из претендентов на призовые места Евровидения-2018 остается под вопросом. Миколаш Йозеф травмировал спину во время репетиции. Об этом певец сообщил на странице в Instagram.

"Я могу подтвердить, что получил травму во время репетиции, и ситуация ухудшилась через несколько часов. Я даже не могу ходить", – рассказал Миколаш Йозеф.

Сейчас артист находится в госпитале. Медики не комментируют состояние его здоровья, а сам Миколаш Йозеф рассказывает, что продолжается диагностика. Несмотря на значительную травму чешский певец намерен выступить при любых условиях.

"Мы ждем ответа врачей, сделали снимки, чтобы они подтвердили, что позвоночник в порядке и выступление не станет риском для моего здоровья. Как я сказал вчера, сделаю это, несмотря на ни что. Мы так много работали в последние месяцы, что отказаться от конкурса я не смогу", – добавил Миколаш Йозеф.