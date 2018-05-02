Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 03.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Супрун рассказала, как предотвратить мошенничество с медицинскими декларациями
Супрун рассказала, как предотвратить мошенничество с медицинскими декларациями
Новости: Порошенко наградил Турчинова орденом
Порошенко наградил Турчинова орденом
Новости: В финале Лиги чемпионов сыграют "Реал" - "Ливерпуль"
В финале Лиги чемпионов сыграют "Реал" - "Ливерпуль"
Новости: Научные теории, которые оказались ошибочными
Научные теории, которые оказались ошибочными
X

Представителя Чехии на Евровидении-2018 госпитализировали с тяжелой травмой

Миколаш Йозеф
21:38 Ср, 2 Май 2018 Телеграф
24tv.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Миколаш Йозеф, который представит Чехию на международном конкурсе Евровидение-2018, получил серьезную травму на репетиции.

Песенный конкурс стартует 8 мая в Лиссабоне. Букмекеры уже сделали несколько прогнозов относительно результатов Евровидения-2018. Согласно последним данным, эксперты считают, что победу на конкурсе получит яркая Нетта Барзилай из Израиля. Второе место займет представитель Эстонии – певица Элина Нечаева, а бронзу получит Миколаш Йозеф.

Однако участие одного из претендентов на призовые места Евровидения-2018 остается под вопросом. Миколаш Йозеф травмировал спину во время репетиции. Об этом певец сообщил на странице в Instagram.

"Я могу подтвердить, что получил травму во время репетиции, и ситуация ухудшилась через несколько часов. Я даже не могу ходить", – рассказал Миколаш Йозеф.

Сейчас артист находится в госпитале. Медики не комментируют состояние его здоровья, а сам Миколаш Йозеф рассказывает, что продолжается диагностика. Несмотря на значительную травму чешский певец намерен выступить при любых условиях.

"Мы ждем ответа врачей, сделали снимки, чтобы они подтвердили, что позвоночник в порядке и выступление не станет риском для моего здоровья. Как я сказал вчера, сделаю это, несмотря на ни что. Мы так много работали в последние месяцы, что отказаться от конкурса я не смогу", – добавил Миколаш Йозеф.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Евровидение, Евровидение 2018, Миколаш Йозеф, Нетта Барзилай, Элина Нечаева.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Дуа Липа травмировала ногу в Азербайджане Фотопроект о бездомных Лос-Анджелеса, показывающий другую сторону города (Фото) День рождения принцессы Шарлотты: интересные факты о маленькой принцессе

Последние новости

Медики назвали точный знак того, что нужно завязывать с алкоголем ООН предложила помощь в процессе денуклеаризации Северной Кореи Психологические факты, которые вы не знали о себе
Сегодня читают
01 "Рома" - "Ливерпуль": события матча
02 Касильяс - о выходе "Реала" в финал Лиги чемпионов
03 "Динамо" - "Шахтер": стала известна дата и время поединка 32-го тура УПЛ
04 Футбол. "Черкасский Днепр" сенсационно обыграл лидера Первой лиги
05 Сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон получил первый документ
Новости сегодня
05:16 Признаки заболевания сердца: главные симптомы
04:47 Курьезные примеры того, как ожидания сталкиваются с суровой реальностью
04:28 Забавный флешмоб: девушки сравнили себя и Кейт Мидлтон после родов
04:14 Хэммилтон - о проблемах Мерседеса в нынешнем сезоне
03:54 На Харьковщине разоблачили на взятке чиновника
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Гройсман: Политика санкций против РФ будет усиливаться
Гройсман: Политика санкций против РФ будет усиливаться
Новости: Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира
Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира
Новости: В Киеве напали на защитника Донецкого аэропорта
В Киеве напали на защитника Донецкого аэропорта
Новости: Предметы из прошлого, о предназначении которых вы точно не догадывались (Фото)
Предметы из прошлого, о предназначении которых вы точно не догадывались (Фото)
Добавить комментарий
0