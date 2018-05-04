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Потап оригинально поздравил Настю Каменских с днем рождения

19:53 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Бывший коллега певицы по дуэту Потап поздравил звезду в своем микро-блоге.

Известная артистка, ведущая шоу "Рассмеши комика. Дети", судья шоу "Х-фактор" Настя Каменских сегодня празднует свой день рождения. Хороший друг Насти Алексей Потапенко написал для певицы стих.

На своей страничке в Instagram звездный тренер "Голосу країни" опубликовал фотографию, на которой запечатлен в футболке с изображением Каменских. Снимок Потап сопроводил очень оригинальным стихом.

 

Дорогая Анастасия Алексевна @kamenskux ,во первых строках моего письма,хочу поздравить вас NK с HBD и в восхитительном восторге ,сказать стихами вам: 7м миллиардов человек ,но только единицы дарят Счастье, среди которых ты ,Малышка,Настя, твоя душа ,озарена добром твоих поступков и пусть шипят завистливо певицы -проститутки,ты не такая, мы все это Насть ,прекрасно понимаем, ты рождена была сказать что «Я другая» Так засияй международно ,на олимпах славы и пусть завистницы твои хлебнут горячей лавы, средь тысяч шоу звёзд и порнозвезд немецких, ответом на вопрос всегда будет - @kamenskux Happy Birthday Queen K! #каменских#др#hbd#kamenskykh#nastya#настя

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

"Дорогая Анастасия Алексевна @kamenskux ,во первых строках моего письма,хочу поздравить вас NK с HBD и в восхитительном восторге, сказать стихами вам: "7м миллиардов человек ,но только единицы дарят Счастье, среди которых ты ,Малышка,Настя, твоя душа ,озарена добром твоих поступков и пусть шипят завистливо певицы -проститутки,ты не такая, мы все это Насть ,прекрасно понимаем, ты рождена была сказать что «Я другая». Так засияй международно ,на олимпах славы и пусть завистницы твои хлебнут горячей лавы, средь тысяч шоу звёзд и порнозвезд немецких, ответом на вопрос всегда будет - @kamenskuxHappy Birthday Queen K!", - написал рэпер.

День рождения Насти Каменских: самые свежие фотографии певицы из ее Instagram

Подписчики отметили, что Потап сочинил очень остроумное и, в то же время, милое стихотворение. Также, поклонники присоединились к поздравлениям.

В свою очередь именинница на своей страничке в Instagram поблагодарила каждого, за искренние слова.

"Любимые спасибо всем!!!спасибо за каждое смс, каждый пост и каждый стих! мне очень приятно".

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Новости шоу бизнеса, Instagram, День рождения, Настя Каменских, НК, Певец, Певица, Поздравление, Потап.
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