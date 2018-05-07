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Настя Каменских порадовала поклонников очередным милым фото

Смотрите фото (3)
Настя Каменских
18:02 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Певица Настя Каменских выставила в Instagram новое фото, чем вызвала умиление своих фанатов.

На снимке звезда мило улыбается в зеркале. Певица сфотографировалась в черном кортком платье и удлиненном розовом пиджаке в бело-черную полоску.

Поклонникам Каменских понравились ее кучерявые волосы.

Кучеряшка. Няшка. Шикарная. Красивая. Люблю, когда Настя улыбается. Очень нежная улыбка", - засыпали комплиментами в комментариях поклонники Насти Каменских.

По правде сказать, певица действительно получилась очень милой на этом снимке.

Время от времени Каменских меняет свои кучери на прямые волосы.

Недавно Настя Каменских отпраздновала свой 31-й день рождения.

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Новости шоу бизнеса, Instagram, Настя Каменских, Певица, Поклонники, Фото.
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