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Евровидение 2018: MELOVIN спел свою песню под укулеле (Видео)
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Евровидение 2018: иностранцы в восторге от образа MELOVIN

Смотрите фото (5)
MELOVIN
20:17 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото: www.segodnya.ua

Новости шоу бизнеса: Иностранные зрители прозвали представителя Украины на Евровидении "Поющим Дракулой".

Сегодня, 10 мая, в 22:00 MELOVIN представит Украину во втором полуфинале "Евровидения-2018". Певец выйдет на сцену последним - 18-м.

На конкурсе молодой украинский певец исполнит свою песню "Under The Ladder", на которую недавно презентовал клип.

Евровидение 2018: MELOVIN спел свою песню под укулеле (Видео)

Клип на песню "Under The Ladder" MELOVIN

В соцсетях и под видео репетиции MELOVIN можно прочесть огромное количество позитивных отзывов об исполнителе.

При этом оставляют их в основном иностранные слушатели. Напомним, во время Евровидения невозможно голосовать за представителя своей страны, таким образом, мы убедились, что у MELOVIN достаточно много поклонников в Европе, которые, возможно, отдадут за него свой голос:

 "Under The Ladder" – действительно сильная песня с большим шансом попасть в финал, ведь она будет звучать в более слабом полуфинале", "MELOVIN до конца!", "У MELOVIN отличное выступление на сцене. Песня нравится все больше, у него отличные шансы", - отмечают пользователи Сети.

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Еще в начала мая на официальной страничке Евровидения-2018 поклонникам конкурса предложили обсудить репетиции участников и выделить своего фаворита. В комментариях к публикации многие отметили, что больше всех из предложенных (Украина, Черногория и Словения) им понравился MELOVIN.

Позитивные комментарии также можно встретить и в комментариях под видео с MELOVIN на YouTube. Некоторые пользователи сравнили певца с Дракулой: "Люблю его", "Эта песня-огонь", "Это будет одна из самых популярных песен на Евровидении -ТОП-3", "Молодой господин Дракула должен победить. Он сногсшибательный".

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"Вот что называется артист!", "Отличная музыка", "Невероятный персонаж. Великолепный MELOVIN. Мой победитель -поющий Дракула", - не устают восхвалять певца фанаты.

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Новости шоу бизнеса, MELOVIN, Евровидение, Евровидение 2018.
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