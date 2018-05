Евровидение 2018: что известно о представителе от Украины (Видео)

Эпатажный и загадочный певец MELOVIN от начала Нацотбора завоевал сердца миллионов поклонников. У молодого исполнителя уже даже была целая "армия" поклонников - меловиниаторов, которые во многом помогли победить ему Нацотбор. 10 мая MELOVIN выступит во втором полуфинале "Евровидения-2018" под номером 18.

Но кто же такой Melovin и откуда берутся истоки его музыкального творчества?

Биография MELOVINA

Констянтин Бочаров (MELOVIN) в юности

MELOVIN, или же Константин Бочаров, родился 11 апреля 1997 в Одессе в семье Николая и Валентины Бочаровых. Еще с детства парень интересовался творчеством и всегда принимал участие в различных постановках и концертах, которые сам неоднократно организовывал.

Константин пробовал своей силы в музыкальной школе, которую, как ни странно, покинул, и отправился заниматься в театральную школу, которую успешно закончил. Как отмечал MELOVIN, именно последняя школа дала ему возможность ценить каждую эмоцию.

Относительно псевдонима, то как ранее рассказывал певец, его творческое имя MELOVIN является сочетанием имени всемирно известного дизайнера Маквина (который является его кумиром) и праздника Хэллоуина. Также творческий псевдоним Александра Маквина идет от названия его любимой группы Queen.

Певец достаточно требователен к себе и своему сценическому имени, поэтому часто просит СМИ и поклонников называть его только под псевдонимом MELOVIN и более того, просит ставить ударение правильно – на первый слог.

Melovin своих поклонников даже называет меловинаторами. Что интересно, он им даже посвятил татуировку с надписью "Brave. Love. Freedom.", Что переводится как "Смелость. Любовь. Свобода".

Отличительной чертой его стиля является цветная линза в левом глазу. Как известно, ранее музыкант экспериментировал с цветом линзы, а затем остановился на бело-голубом варианте. По его словам, правый глаз у него остается настоящим, а левый является искусством.

В его дискографии насчитывается 11 песен, среди которых: "Ты, ты" (2016), "Не одинокая" (2016), "На взлёт" (2016), "Wonder" (2016), "Unbroken" (2017), "Hooligan" (2017), "Путь" (2017), "Мир в плену" (2017), "Face to face" (2017), "Play This Life" (2017) и "Under The Ladder" (2018).

Победа MELOVINA в "Х-факторе" 6 сезон

Вскоре после завершения школы он три раза участвовал в отборах на украинское вокальное шоу "Х-фактор", но ни разу не попадал на телевизионные кастинги. Только в 2015 году в 6 сезоне певческого шоу он наконец прошел к этапу прослушивания перед судьями и после исполнения песни "Без бою" группы "Океан Эльзы" еще тогдашний Костя Бочаров получил путевку в тренировочный лагерь.

Впоследствии певец появился в прямых эфирах шоу и даже дошел до суперфинала, в котором по результатам зрительского голосования стал победителем 6 сезона "Х-фактор".

Победитель проекта Х-фактор 6 сезон MELOVIN

Во время участия в шоу MELOVIN исполнял песни из репертуаров Стаса Шуринса, Тома Оделла, Адель, Джамалы, Валерия Меладзе, Юрия Юрченко и групп "Океан Эльзы", "Muse", "Pianoбой", "MBAND", "The Rasmus" и "Скрябин". Победа в проекте пошла ему только на пользу, – сразу же после шоу MELOVIN вместе с другими участниками шоу поехал в концертный тур по Украине.

Впоследствии его приглашали в качестве гостя на сцену 7 сезона "Х-фактор", в частности, MELOVIN выступил на гала-концерте 8 сезона "Х-фактор" с песней "Play this life".

Участие MELOVINA в Национальном отборе Евровидения-2017

В конца 2016 года юный исполнитель не побоялся и решил попробовать свои силы на Нацотборе Евровидения, чтобы иметь возможность представить Украину на Евровидении в Киеве. 17 января 2017 в списке полуфиналистов было объявлено его имя, что дало ему возможность выступить в полуфиналах отбора.

Согласно жеребьевке 18 февраля 2017 года певец выступил в третьем полуфинале, выполнив авторскую песню "Wonder". По результатам судейских и зрительских голосований, Константин попал в финал национального отбора, где снова получил максимальный балл от зрителей.

Но в итоге MELOVIN занял третье место, уступив певице Tayanna и группе "O.Torvald", которые и представили Украину на 62-м песенном конкурсе Евровидение-2017 в Киеве.

Нацотбор Евровидение-2017 MELOVIN – Wonder

Победа в Национальном отборе Евровидения-2018

До 15 января 2018 года представители Евровидения в Украине принимали заявки на участие в Национальном отборе Евровидения 2018. В этом году MELOVIN вдруг решился и отправился на конкурс, который по жребию команды Нацотбора Евровидение в Украине получил возможность выступать во втором полуфинале 17 февраля под номером "3" .

Певец в который раз получил благосклонность судей и зрителей и попал в тройку, которая прошла в финал отбора 24 февраля. Там MELOVIN выступил под номером "6", где и закрыл Нацотбор конкурса в Украине.

По итогам общего голосования членов жюри и телезрителей, MELOVIN выбрали представителем Украины на 63-м песенном конкурсе Евровидение-2018 в Португалии с песней "Under The Ladder".

Нацотбор Евровидение-2018 MELOVIN – Under The Ladder

Шансы на победу MELOVINA на Евровидении 2018

Согласно официальным прогнозам букмекеров, MELOVIN имеет все шансы попасть в финал конкурса. На песенном конкурсе Украина выступит последней во втором полуфинале. Украинскому певцу прогнозируют во втором полуфинале третье место, а это значит, что у артиста есть шансы пройти в финал Евровидения-2018.

MELOVIN – "Under The Ladder"

Однако, вероятным победителем конкурса называют конкурсантку из Израиля – Netta Barzilai. Сможет ли MELOVIN занять достойное место на Евровидении 2018 – узнаем уже совсем скоро. Евровидение 2018 состоится 8, 10 мая (полуфиналы) и 12 мая (финал) в Лиссабоне.