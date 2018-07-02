Большинство из этих потомков выбрали совершенно иной жизненный путь, нежели их знаменитые предки.

Большинство из этих потомков выбрали совершенно иной жизненный путь, нежели их знаменитые предки. История буквально переполнена сильными известными личностями, которые эту самую историю и творили. Имена великих полководцев, композиторов, литераторов, ученых и прочих известны даже детям, учитывая их достижения и подвиги. Единственное, что чаще всего остается вне нашего поля зрения — их потомки.Чаще всего они не добиваются тех же успехов, что их прославленные предки, но при этом все равно стают успешными, а что важнее, обыкновенными людьми. Теми, кто несмотря на текущую в жилах кровь, живут своей жизнью, не оглядываясь на прошлое.