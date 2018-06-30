Лишний вес является серьезной проблемой для огромного количества людей во всем мире.

Лишний вес является серьезной проблемой для огромного количества людей во всем мире. Кто-то пытается сбросить его при помощи диеты, кто-то - при помощи физических нагрузок, но добиться результатов вовсе не так уж и просто. Давайте посмотрим на подборку людей, которым удалось избавиться от лишнего веса, полностью преобразив свой внешний вид. Эти снимки могут стать отличным мотиватором для тех, кто хочет изменить свою фигуру.