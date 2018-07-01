Элизабет Херли выложила снимок топлесс

Британская актриса Элизабет Херли, которой в июне исполнилось 53 года, порадовала поклонников фото без бюстгальтера. Пикантный снимок Херли разместила в своем Instagram. Правда, грудь актриса целомудренно прикрыла шляпой.

Но уже на втором фото грудь хорошо видно, хотя Элизабет надела верх купальника и даже рубашку. Элизабет Херли, которую мы помним в роли соблазнительной брюнетки в сериале "Сплетница", сама разрабатывает купальники и сама рекламирует. Фигура ей это очень даже позволяет.

Кстати, звезда утверждает, что поддерживать фигуру ей помогает простая вода, которую она пьет в больших количествах. Актриса ест много овощей и фруктов, а также занимается спортом.