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Элизабет Херли выложила снимок топлесс

Смотрите фото (3)
Элизабет Херли
15:27 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Популярная актриса Элизабет Херли не постеснялась сфотографироваться топлесс.

Британская актриса Элизабет Херли, которой в июне исполнилось 53 года, порадовала поклонников фото без бюстгальтера. Пикантный снимок Херли разместила в своем Instagram. Правда, грудь актриса целомудренно прикрыла шляпой.

Но уже на втором фото грудь хорошо видно, хотя Элизабет надела верх купальника и даже рубашку. Элизабет Херли, которую мы помним в роли соблазнительной брюнетки в сериале "Сплетница", сама разрабатывает купальники и сама рекламирует. Фигура ей это очень даже позволяет.

Кстати, звезда утверждает, что поддерживать фигуру ей помогает простая вода, которую она пьет в больших количествах. Актриса ест много овощей и фруктов, а также занимается спортом.

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Новости шоу бизнеса, Фигура Элизабет Херли, Элизабет Херли, Элизабет Херли топлесс.
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