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Вайнштейну грозит пожизненное заключение

Харви Вайнштейн
05:41 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Вайнштейну предъявили новые обвинения в сексуальном насилии.

Прокуратура Нью-Йорка предъявила новые обвинения в сексуальном насилии продюсеру Харви Вайнштейну.

Продюсера обвиняют по трем эпизодам - в принуждении к сексуальному акту и двум случаям хищнического сексуального насилия (predatory sexual assault), передает Медуза со ссылкой на CNN.

Данные обвинения предусматривают наказание от десяти лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Предполагаемые эпизоды насилия имели место в 2006 году. Имя пострадавшей от действий продюсера женщины не раскрывается.

Ранее Вайнштейну были предъявлены обвинения в различных преступлениях сексуального характера, в том числе в изнасиловании по отношению к двум другим женщинам.

Эти эпизоды датировались 2004 и 2013 годом. На время суда Вайнштейна отпустили под залог в миллион долларов. Продюсер отрицает обвинения.

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Новости шоу бизнеса, Домогательства, Нью-Йорк, Харви Вайнштейн.
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