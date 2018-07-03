Вайнштейну грозит пожизненное заключение
Новости шоу бизнеса: Вайнштейну предъявили новые обвинения в сексуальном насилии.
Прокуратура Нью-Йорка предъявила новые обвинения в сексуальном насилии продюсеру Харви Вайнштейну.
Продюсера обвиняют по трем эпизодам - в принуждении к сексуальному акту и двум случаям хищнического сексуального насилия (predatory sexual assault), передает Медуза со ссылкой на CNN.
Данные обвинения предусматривают наказание от десяти лет тюрьмы до пожизненного заключения.
Предполагаемые эпизоды насилия имели место в 2006 году. Имя пострадавшей от действий продюсера женщины не раскрывается.
Ранее Вайнштейну были предъявлены обвинения в различных преступлениях сексуального характера, в том числе в изнасиловании по отношению к двум другим женщинам.
Эти эпизоды датировались 2004 и 2013 годом. На время суда Вайнштейна отпустили под залог в миллион долларов. Продюсер отрицает обвинения.