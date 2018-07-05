Хлои Кардашян похвасталась аппетитными формами в ярком наряде

Напомним, недавно Хлои отметила свой день рождения в кругу родных сестер и мужа, которому простила измену.

День рождения удался, все были довольны, а особенно Хлои, которой подарили эксклюзивные брендовые сумочки. В это день Ким Кардашян померилась с парнем сестры и он разблокировал ее в Instagram.

После родов Хлои немного набрала лишнего веса, но быстро привела себя в порядок. Теперь красавица блистает на всех страницах популярных журналов в отличной форме. Облегающие наряды не пугают пышную Хлои и она демонстрирует свои соблазнительные формы в ярких нарядах.

На фото девушка позирует на природе в оранжевом комбинезоне. Наряд получился спортивным, яркие кроссовки и белые носки дополняют образ. По поводу аксессуаров, то Хлои выбрала необычные очки.