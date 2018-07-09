В Великобритании состоялись крестины принца Луи
Новости шоу бизнеса: Крещение принца Луи, третьего ребенка герцога и герцогини Кембриджских, состоялось 9 июля в Лондоне в королевской часовне Сент-Джеймсского дворца.
Кейт Миддлтон и принц Уильям в третий раз стали родителями 23 апреля. Роды прошли в частной больнице Святой Марии, в которой на свет появилась принцесса Шарлотта и принц Джордж. Уже через несколько часов после родов королевская чета показала новорожденного сына, которого назвали Луи Артуром Чарльзом.
В Сети опубликовали редкие снимки с крещения Кейт Миддлтон
Members of the Royal Family arrive at St James's Palace for the christening of Prince Louis. pic.twitter.com/3pDk4D898C
— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 9 июля 2018 г.
Мальчика крестили, как и старших детей Уильяма и Кейт, в копии кружевной крестильной рубашки, сшитой для крещения старшей дочери королевы Виктории в 1841 году. Оригинал использовали до 2008 года.
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Крестными родителями принца Луи стали близкие друзья и родственники королевской четы Николас ван Кутсем, Гай Пелли, Гарри Обри Флетчер, Лаура Меде, Роберт Картер и Люси Миддлтон.