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В Великобритании состоялись крестины принца Луи

Крещение принца Луи
18:59 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
24tv.ua
Фото: Скриншот

Новости шоу бизнеса: Крещение принца Луи, третьего ребенка герцога и герцогини Кембриджских, состоялось 9 июля в Лондоне в королевской часовне Сент-Джеймсского дворца.

 Кейт Миддлтон и принц Уильям в третий раз стали родителями 23 апреля. Роды прошли в частной больнице Святой Марии, в которой на свет появилась принцесса Шарлотта и принц Джордж. Уже через несколько часов после родов королевская чета показала новорожденного сына, которого назвали Луи Артуром Чарльзом.

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Мальчика крестили, как и старших детей Уильяма и Кейт, в копии кружевной крестильной рубашки, сшитой для крещения старшей дочери королевы Виктории в 1841 году. Оригинал использовали до 2008 года.

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Крестными родителями принца Луи стали близкие друзья и родственники королевской четы Николас ван Кутсем, Гай Пелли, Гарри Обри Флетчер, Лаура Меде, Роберт Картер и Люси Миддлтон.

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