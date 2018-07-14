Сегодня, 14 июля, в Одессе начинается 9-й Международный кинофестиваль.

Сегодня, 14 июля, в Одессе начинается 9-й Международный кинофестиваль. Программа Одесского международного кинофестиваля включает эксклюзивные премьеры фильмов, а также мастер-классы от кинематографистов с мировой известностью, презентации новых проектов, воркшопы, кинорынок, встречи с режиссерами и даже специальная программа для детей. Обо всем этом сообщим позже. По традиции, ОМКФ стартует с красной дорожки. Смотрите, кто из знаменитостей посетил официальную церемонию открытия. Фото в материале предоставил канал "Украина".