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Обворожительная Рита Ори показала снимки в шикарном нижнем белье

Рита Ора
09:23 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Британская певица албанского происхождения Рита Ора в очередной раз взбудоражила сеть сексапильными снимками.

Рита Ора – не из тех селебритиз, которые отказываются от пикантных съемок. Судя по блогу артистки, она наоборот любит демонстрировать красоту своего стройного тела в сексуальных нарядах.

 

Певица поделилась новыми фотографиями, на которых позирует перед камерой в кружевном боди красного цвета.

 

On set today with my @rimmellondonuk family

Публикация от RITA ORA (@ritaora)

 

Рита Ора с волнистыми волосами и ярким макияжем соблазнительно смотрит в объектив.

 

Going to Vegas for 24 hours. And straight back to Manchester for the weekend

Публикация от RITA ORA (@ritaora)

 

На других снимках зажигательная певица демонстрирую стройную фигуру в черном нижнем белье.

 

Morning Vegas.

Публикация от RITA ORA (@ritaora)

 

Не менее пикантно звезда показала, как она наносит утренний макияж. При этом Рита Ора выпрямила спину и показала аппетитные ягодицы в бежевой одежде.

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Новости шоу бизнеса, Нижнее белье, Певица, Публикация, Рита Ора, Снимки, Фотографии.
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