Обворожительная Рита Ори показала снимки в шикарном нижнем белье

Рита Ора – не из тех селебритиз, которые отказываются от пикантных съемок. Судя по блогу артистки, она наоборот любит демонстрировать красоту своего стройного тела в сексуальных нарядах.

Певица поделилась новыми фотографиями, на которых позирует перед камерой в кружевном боди красного цвета.

Рита Ора с волнистыми волосами и ярким макияжем соблазнительно смотрит в объектив.

На других снимках зажигательная певица демонстрирую стройную фигуру в черном нижнем белье.

Morning Vegas. Публикация от RITA ORA (@ritaora) 13 Июл 2018 в 1:42 PDT

Не менее пикантно звезда показала, как она наносит утренний макияж. При этом Рита Ора выпрямила спину и показала аппетитные ягодицы в бежевой одежде.