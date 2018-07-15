Фотограф Хосе Вилла доказывает, что свадебные фото не шаблонные, а настоящие истории любви.

Калифорнийский фотограф Хосе Вилла доказывает, что свадебные фото не шаблонные, а настоящие истории любви. Аккаунт Хосе Вилла - это одна большая история любви. Этот свадебный фотограф, пожалуй, один из лучших в мире, ведь его работы интересны и захватывающие. Хоть мы все и привыкли к стандартным позам... Листая его страницу в Instagram (@josevilla), влюбляешься в каждый кадр, в каждую историю. И мечтаешь о такой любви. Каждую свадьбу Хосе превращает в искусство и это вдохновляет. Поэтому не странно, что он один из лучших свадебных фотографов Америки.