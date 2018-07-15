Зена уже не та: поклонники шокированы внешним видом Люси Лоулесс

Люси Лоулесс стала мировым секс-символом после того, как сыграла заглавную роль в популярном сериале "Зена – королева воинов". Долгое время актриса гордо несла внегласное звание, однако, похоже, время не щадит никого.

На новом фото, растиражированным западными СМИ, Люси выглядит неважно: уставшую и измученную актрису не узнать. Пользователи Сети раскритиковали ее внешний вид, отметив, что Зена уже не та. "Выглядит намного старше 50", — сошлись на мнении многие. Возможно, Люси подловили не в самый удачный момент.