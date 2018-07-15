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Зена уже не та: поклонники шокированы внешним видом Люси Лоулесс

Люси Лоулесс
13:24 Сегодня Телеграф
hochu.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Свежее фото женщины расстроило фанов, которые в один голос заявили, что Люси заметно постарела.

Люси Лоулесс стала мировым секс-символом после того, как сыграла заглавную роль в популярном сериале "Зена – королева воинов". Долгое время актриса гордо несла внегласное звание, однако, похоже, время не щадит никого.

На новом фото, растиражированным западными СМИ, Люси выглядит неважно: уставшую и измученную актрису не узнать. Пользователи Сети раскритиковали ее внешний вид, отметив, что Зена уже не та. "Выглядит намного старше 50", — сошлись на мнении многие. Возможно, Люси подловили не в самый удачный момент.

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Новости шоу бизнеса, "Зена - королева воинов", Актриса, Внешний вид, Звезда, Старость, Юбилей.
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