https://telegraf.com.ua/files/2018/07/1b408b2fb8c6f6a27639d16cb770a3ae-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4248856-zena-uzhe-ne-ta-poklonniki-shokirovanyi-vneshnim-vidom-lyusi-louless.html
Зена уже не та: поклонники шокированы внешним видом Люси Лоулесс
Новости шоу бизнеса: Свежее фото женщины расстроило фанов, которые в один голос заявили, что Люси заметно постарела.
Люси Лоулесс стала мировым секс-символом после того, как сыграла заглавную роль в популярном сериале "Зена – королева воинов". Долгое время актриса гордо несла внегласное звание, однако, похоже, время не щадит никого.
На новом фото, растиражированным западными СМИ, Люси выглядит неважно: уставшую и измученную актрису не узнать. Пользователи Сети раскритиковали ее внешний вид, отметив, что Зена уже не та. "Выглядит намного старше 50", — сошлись на мнении многие. Возможно, Люси подловили не в самый удачный момент.
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