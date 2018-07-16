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Вера Брежнева поделилась отрывком из своей новой песни
14:51 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram
Новости шоу бизнеса: Вера Брежнева на своей странице в Instagram поделилась кусочком из новой песни.
Украинская певица и актриса Вера Брежнева не перестает удивлять своих поклонников. Наверно в этом и есть один из залогов ее успеха. Чтобы поклонники не теряли интерес к творчеству Экс-"ВИА ГРы", она интригует своих фолловеров. Сегодня (16 июля) актриса поделилась видео.
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В ролике появляется портрет певицы, который постепенно вырисовывается, а музыкальным сопровождением стала новая песня "Я летаю". Видео порадовало поклонников и они с нетерпением ожидают на премьеру песни.
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