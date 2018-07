Вера Брежнева сделала селфи с "идеальной француженкой"

Недавно Вера Брежнева отдыхала в Италии со своей семьей. Прогулки по самых красивых местах, езда на велосипеде, катание на катере - все это делала Вера в Италии со своей мамой, сестрой и дочерью.

Напомним, именно в Италии Вера Брежнева тайно вышла замуж за Константина Меладзе. Также, в Италии певица отпраздновала свое день рождения - 36-летие и многие другие приятные события прошли у Веры в этой стране.

Сегодня певица находится в Париже, там она встретилась с самой знаменитой француженкой Жанной Дамас (Jeanne Damas) - владелицей собственной марки одежды Rouge, автора книги A Paris и вообще "идеальной француженкой".

Вера выложила селфи в своем аккаунте в Instagram с самой знаменитой жительницей столицы Франции. Снимок подписала: "Приятные встречи в Париже! Девочки, если вы знаете брэнд @rouje , вы знаете его основательницу @jeannedamas #paris exciting meetings while in Paris , this time with the amazing founder of #rouje brand - @jeannedamas".

За пару часов снимок набрал более 50 000 лайков и 300 приятных комментариев. Все поклонники отмечают естественную красоту Веры и ее спутницы. Также, этот снимок прокомментировала сама Жанна Дамас. Можно сделать предположение, что девушки отдыхали на тематической вечеринке до утра, где весело провели время, а после решили запечатлеть встречу.