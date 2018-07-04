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Вера Брежнева сделала селфи с "идеальной француженкой"

Вера Брежнева
17:47 Сегодня Телеграф
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Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Вера Брежнева встретилась в Париже с Жанной Дамас, которую считают идеальной француженкой.

Недавно Вера Брежнева отдыхала в Италии со своей семьей. Прогулки по самых красивых местах, езда на велосипеде, катание на катере - все это делала Вера в Италии со своей мамой, сестрой и дочерью. 

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Напомним, именно в Италии Вера Брежнева тайно вышла замуж за Константина Меладзе. Также, в Италии певица отпраздновала свое день рождения - 36-летие и многие другие приятные события прошли у Веры в этой стране. 

Сегодня певица находится в Париже, там она встретилась с самой знаменитой француженкой  Жанной Дамас (Jeanne Damas) - владелицей собственной марки одежды Rouge, автора книги A Paris и вообще "идеальной француженкой". 

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Вера выложила селфи в своем аккаунте в Instagram с самой знаменитой жительницей столицы Франции. Снимок подписала: "Приятные встречи в Париже! Девочки, если вы знаете брэнд @rouje , вы знаете его основательницу @jeannedamas #paris exciting meetings while in Paris , this time with the amazing founder of #rouje brand - @jeannedamas". 

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За пару часов снимок набрал более 50 000 лайков и 300 приятных комментариев. Все поклонники отмечают естественную красоту Веры и ее спутницы. Также, этот снимок прокомментировала сама Жанна Дамас. Можно сделать предположение, что девушки отдыхали на тематической вечеринке до утра, где весело провели время, а после решили запечатлеть встречу. 

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