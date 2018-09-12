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Настя Каменских трогательно поздравила подругу с Днем рождения

Настя Каменских
14:54 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Певица Настя Каменских поздравила Катю Осадчую с Днем рождения на своей странице Instagram.

Сегодня неординарной ведущей, звезде программы "Светская жизнь" Кате Осадчей исполняется 35 лет. Все родные, близкие и друзья поспешили поздравить девушку с праздником. Не стала отставать от остальных и Настя Каменских, которая с недавнего времени выступает под именем NK.

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На своей странице Instagram певица разместила совместное с именинницей фото и трогательно поздравила звезду: "Катенька, ты невероятный, многогранный, красивый душой и телом человек. С Днем рождения!"

Настя Каменских поделилась подробностями летнего отдыха и новой песни

 

Поклонники Насти присоединились к поздравлением и оставили множество приятных слов и пожеланий: "Ой вы симпатюлечки", "Красавицы!", "Присоединяюсь к поздравлениям!", "Искренне поздравляю талантливого человека с Днем рождения".

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, День рождения, Катя Осадчая, Настя Каменских, Поздравление, Праздник, Публикация, Снимок.
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