Настя Каменских трогательно поздравила подругу с Днем рождения

Сегодня неординарной ведущей, звезде программы "Светская жизнь" Кате Осадчей исполняется 35 лет. Все родные, близкие и друзья поспешили поздравить девушку с праздником. Не стала отставать от остальных и Настя Каменских, которая с недавнего времени выступает под именем NK.

На своей странице Instagram певица разместила совместное с именинницей фото и трогательно поздравила звезду: "Катенька, ты невероятный, многогранный, красивый душой и телом человек. С Днем рождения!"

Поклонники Насти присоединились к поздравлением и оставили множество приятных слов и пожеланий: "Ой вы симпатюлечки", "Красавицы!", "Присоединяюсь к поздравлениям!", "Искренне поздравляю талантливого человека с Днем рождения".