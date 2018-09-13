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Рианна показала соблазнительный снимок
19:55 Сегодня Телеграф
Новости шоу бизнеса: Певица похвасталась великолепной фигурой на новом снимке в Instagram.
Певица Рианна может похвастаться не только великолепным голосом, но и чудесной внешностью и фигурой. Это она подтвердила, разместив на своей странице Instagram весьма соблазнительный снимок.
Опасная и нежная: фотосессия Рианны для GARAGE Magazine
Рианна поделилась трогательными фото со своими родителями
На фотографии Рианна в раздельном зеленом купальнике и таким же цветом длинных перчатках приняла на траве в цветах сексуальную позу. Этим купальником она подчеркнула шикарные формы и прекрасную фигуру, не смотря на то, что стала мамой. Поклонники даже назвали Рианну ниже в комментариях королевой.
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