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Рианна показала соблазнительный снимок

Рианна
19:55 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Певица похвасталась великолепной фигурой на новом снимке в Instagram.

Певица Рианна может похвастаться не только великолепным голосом, но и чудесной внешностью и фигурой. Это она подтвердила, разместив на своей странице Instagram весьма соблазнительный снимок.

Опасная и нежная: фотосессия Рианны для GARAGE Magazine

 
 
 
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Aye!! Just dropped da new @savagexfenty FW ‘18 collection. Check out all the styles featured in the #SAVAGEXFW18 show tonight and be the first to get yours NOW! savagex.com/fw18

Публикация от badgalriri (@badgalriri)

Рианна поделилась трогательными фото со своими родителями

На фотографии Рианна в раздельном зеленом купальнике и таким же цветом длинных перчатках приняла на траве в цветах сексуальную позу. Этим купальником она подчеркнула шикарные формы и прекрасную фигуру, не смотря на то, что стала мамой. Поклонники даже назвали Рианну ниже в комментариях королевой.

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Новости шоу бизнеса, Модель, Певица, Публикация, Рианна, Снимок, Фигура.
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