Рианна показала соблазнительный снимок

Певица Рианна может похвастаться не только великолепным голосом, но и чудесной внешностью и фигурой. Это она подтвердила, разместив на своей странице Instagram весьма соблазнительный снимок.

На фотографии Рианна в раздельном зеленом купальнике и таким же цветом длинных перчатках приняла на траве в цветах сексуальную позу. Этим купальником она подчеркнула шикарные формы и прекрасную фигуру, не смотря на то, что стала мамой. Поклонники даже назвали Рианну ниже в комментариях королевой.