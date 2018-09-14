Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4488255-nastya-kamenskih-sdelala-selfi-s-kumirom.html
Настя Каменских сделала селфи с кумиром
15:15 Пт, 14 Сентябрь 2018 Телеграф
Новости шоу бизнеса: Знаменитая певица Настя Каменских в своем Instagram выложила фото с кумиром.
Самая востребованная звезда украинского шоу-бизнеса Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом "НК" выложила фото с Потапом и назвала его кумиром, чем сильно рассмешила подписчиков.
Видимо артисты собрались на тренировку, ведь Настя одета в спортивную одежду и Потам, как всегда в своем стиле - в кепке, забавной футболке, кедах и спортивных штанах.
На фото Настя одета в белую футболку с логотипом группы "MOZGI" и подписала: "Встретила кумира". За короткое время снимок набрал больше 50 000 лайков и множество забавных комментариев.
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