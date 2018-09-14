Настя Каменских сделала селфи с кумиром

Самая востребованная звезда украинского шоу-бизнеса Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом "НК" выложила фото с Потапом и назвала его кумиром, чем сильно рассмешила подписчиков.

Видимо артисты собрались на тренировку, ведь Настя одета в спортивную одежду и Потам, как всегда в своем стиле - в кепке, забавной футболке, кедах и спортивных штанах.

На фото Настя одета в белую футболку с логотипом группы "MOZGI" и подписала: "Встретила кумира". За короткое время снимок набрал больше 50 000 лайков и множество забавных комментариев.