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Ах эта свадьба: Юрий Ткач показал, как отжигает на свадьбе своего брата

Юрий Ткач и его семья
18:44 Пт, 14 Сентябрь 2018 Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Всенародный любимец Юрий Ткач показал, как он танцует со своей женой.

Украинский комик Юрий Ткач без труда осваивает все сферы шоу-бизнеса: шутит, играет в кино, поет, танцует и судит. Делает все весьма виртуозно и с душой. А так же имеет репутацию хорошего семьянина, которые обожает свою дочурку. Сегодня жюри "Лиги смеха" на своей странице в Instagram поделился хорошей новостью, что его брат Игорь вступает в семейную жизнь.

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Время от времени артист делится маленькими радостями торжества: как его дочь Лиза устилает лепестками роз путь молодоженам к алтарю, как невеста бросает свадебный букет, как, конечно, разрезают свадебный торт, вальс молодых и как отжигают позже гости. Очень забавным и нереально крутым стало видео, где супруга Ткача Вика отрывается в танце с невестой, которую также зовут Виктория и она вскоре официально будет носит фамилию Ткач. Девушки танцевали под "Happy" Фаррелла Уильямса и плясали так, что малышка Лиза не задумываясь решила присоединится.

 
 
 
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Весільне гоцало ))) @viktoriya_tka4 #ткачі #юрійткач

Публикация от Юрій Ткач (@yuriy_tkach)

Танцы со звездами 2018: чего ожидать в четвертом выпуске

Но самым ярким моментом можно назвать танец Юрия со своей супругой. Под лирическую композицию "Самая любимая" группы "Челси" пара исполнила незабываемый танец в лучших украинских традициях: не соблюдая канонов бальных танцев и всех напутствий Екатерины Кухар, Ткачи двигали телом от души, что очень мило, ведь они были счастливы в этот момент.

"Весільне гоцало", - прокомментировал видео комик.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Брат, Виктория Ткач, Свадьба, Семья, Танец, Юрий Ткач.
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1 Комментарий
  • Опанас 14.09.2018 19:13

    Учите граматику **** натуральные Чесли

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