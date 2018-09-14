Ах эта свадьба: Юрий Ткач показал, как отжигает на свадьбе своего брата

Украинский комик Юрий Ткач без труда осваивает все сферы шоу-бизнеса: шутит, играет в кино, поет, танцует и судит. Делает все весьма виртуозно и с душой. А так же имеет репутацию хорошего семьянина, которые обожает свою дочурку. Сегодня жюри "Лиги смеха" на своей странице в Instagram поделился хорошей новостью, что его брат Игорь вступает в семейную жизнь.

Время от времени артист делится маленькими радостями торжества: как его дочь Лиза устилает лепестками роз путь молодоженам к алтарю, как невеста бросает свадебный букет, как, конечно, разрезают свадебный торт, вальс молодых и как отжигают позже гости. Очень забавным и нереально крутым стало видео, где супруга Ткача Вика отрывается в танце с невестой, которую также зовут Виктория и она вскоре официально будет носит фамилию Ткач. Девушки танцевали под "Happy" Фаррелла Уильямса и плясали так, что малышка Лиза не задумываясь решила присоединится.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Весільне гоцало ))) @viktoriya_tka4 #ткачі #юрійткач Публикация от Юрій Ткач (@yuriy_tkach) 14 Сен 2018 в 5:58 PDT

Но самым ярким моментом можно назвать танец Юрия со своей супругой. Под лирическую композицию "Самая любимая" группы "Челси" пара исполнила незабываемый танец в лучших украинских традициях: не соблюдая канонов бальных танцев и всех напутствий Екатерины Кухар, Ткачи двигали телом от души, что очень мило, ведь они были счастливы в этот момент.

"Весільне гоцало", - прокомментировал видео комик.