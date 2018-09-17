"Мой герой": Регина Тодоренко рассказала, как Топалов травмировал глаз

Регина Тодоренко, которая недавно призналась, почему скрывала свою беременность, решила рассказать подписчикам о мужественном поступке своего возлюбленного Влада Топалова.

Пользователи Instagram и фанаты звездной парочки были обеспокоены состоянием Влада. На последних фото певец был запечатлен с перебинтованным правым глазом. В комментариях подписчики не уставали интересоваться подробностями и выдвигать свои теории того, как же Топалов получил травму.

Развеять все сплетни решила Регина, опубликовав трогательный пост в Instagram, который начала юморной фразой "Быть возлюбленной пирата очень даже забавно":

Переглянути цей допис в Instagram Быть возлюбленной пирата очень даже забавно

Как выяснилось, Влад травмировал глаз бенгальским огнем во время Дня рождения своей сестры: "...все испортили бенгальские огни , которые от ветра разлетались в разные стороны. Владислав Михайлович любезно попросил меня спрятаться за него, чтоб на меня не попал огонь , а сам поймал окалину глазом и обжегся. Спас меня , мой герой".

Подписчики пожелали Владу быстрого выздоровления и счастья: "Скорейшего выздоровления ему", "Выздоравливайте, sweet parochka", "Настоящий мужчина", "Очень даже красиво))) красивого мужчину любые раны украшают)".