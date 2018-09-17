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"Мой герой": Регина Тодоренко рассказала, как Топалов травмировал глаз

Регина Тодоренко
20:04 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Телеведущая и путешественница Регина Тодоренко раскрыла подробности о травме своего возлюбленного.

Регина Тодоренко, которая недавно призналась, почему скрывала свою беременность, решила рассказать подписчикам о мужественном поступке своего возлюбленного Влада Топалова. 

Пользователи Instagram и фанаты звездной парочки были обеспокоены состоянием Влада. На последних фото певец был запечатлен с перебинтованным правым глазом. В комментариях подписчики не уставали интересоваться подробностями и выдвигать свои теории того, как же Топалов получил травму. 

Развеять все сплетни решила Регина, опубликовав трогательный  пост в Instagram, который начала юморной фразой "Быть возлюбленной пирата очень даже забавно":

Регина Тодоренко рассказала о свадьбе и будущих родах

 
 
 
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Быть возлюбленной пирата очень даже забавно

Как выяснилось, Влад травмировал глаз бенгальским огнем во время Дня рождения своей сестры: "...все испортили бенгальские огни , которые от ветра разлетались в разные стороны. Владислав Михайлович любезно попросил меня спрятаться за него, чтоб на меня не попал огонь , а сам поймал окалину глазом и обжегся. Спас меня , мой герой".

Беременная Регина Тодоренко показала круглый животик

Подписчики пожелали Владу быстрого выздоровления и счастья: "Скорейшего выздоровления ему", "Выздоравливайте, sweet parochka", "Настоящий мужчина", "Очень даже красиво))) красивого мужчину любые раны украшают)".

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, ''Орел и решка'', Влад Топалов, Регина, Регина Тодоренко, Телеведущие.
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