Давайте заглянем, где происходят встречи арестантов с их родными в разных странах мира.

Давайте заглянем, где происходят встречи арестантов с их родными в разных странах мира. Даже в тюрьмах строгого режима заключенным позволяют видеться с родными. Их верные "ждули" приходят на краткосрочные свидания или на длительные, которые продолжаются до нескольких суток. В зависимости от условий тюрьмы и финансирования "комнаты свиданий" бывают разные, где-то – комфортные, а где-то – совсем неказистые. Посмотрим, как выглядят эти помещения в тюрьмах разных стран.