Антонио Бандерас рассмешил странными аплодисментами на вручении премии "Эмми"

Знаменитый голливудский актер Антонио Бандерас отметился курьезом на вручении премии "Эмми-2018". Мужчина странновато аплодировал во время церемонии награждения, чем привлек большое внимание пользователей сети.

Голливудские актеры в роскошных нарядах приняли участие в грандиозном мероприятии "Эмми 2018". Но не обошлось и без курьезов.

Внимательные пользователи сети заметили, насколько странно Антонио Бандерас аплодирует победителям премии. Делал он это, причудливо сложив пальцы. Видео, которое распространили в сети, сразу же стало вирусным и разлетелось по всему миру. Люди отметили, что именно так танцоры зажигательного фламенко складывают руки.

Пользователи сети не только посмеялись с забавных аплодисментов Антонио Бандераса, но и вспомнили курьез Николь Кидман. На одной из кинопремий звезда настолько изогнула пальцы во время оваций, что рассмешила поклонников.

Whaaat is this clap from Antonio Banderas? #Emmys pic.twitter.com/5wawlS0RVJ

— Siobhan Morris (@siomo) 18 сентября 2018 г.