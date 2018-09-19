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Антонио Бандерас рассмешил странными аплодисментами на вручении премии "Эмми"

Антонио Бандерас
11:52 Сегодня Телеграф
24tv.ua

Новости шоу бизнеса: 17 сентября в Лос-Анджелесе прошло вручение одной из самых престижных кинопремий мира – "Эмми-2018".

Знаменитый голливудский актер Антонио Бандерас отметился курьезом на вручении премии "Эмми-2018". Мужчина странновато аплодировал во время церемонии награждения, чем привлек большое внимание пользователей сети.

Голливудские актеры в роскошных нарядах приняли участие в грандиозном мероприятии "Эмми 2018". Но не обошлось и без курьезов.

Внимательные пользователи сети заметили, насколько странно Антонио Бандерас аплодирует победителям премии. Делал он это, причудливо сложив пальцы. Видео, которое распространили в сети, сразу же стало вирусным и разлетелось по всему миру. Люди отметили, что именно так танцоры зажигательного фламенко складывают руки.

Пользователи сети не только посмеялись с забавных аплодисментов Антонио Бандераса, но и вспомнили курьез Николь Кидман. На одной из кинопремий звезда настолько изогнула пальцы во время оваций, что рассмешила поклонников.

К слову, Антонио Бандерас не только радовался за своих коллег, которые получили статуэтки "Эмми", но и сам стал победителем в номинации "Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме". Награду знаменитость получил за роль в сериале "Гений".

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Новости шоу бизнеса, Актер, Антонио Бандерас, Аплодисменты, Эмми, Эмми 2018.
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