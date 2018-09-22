Порой в небольшой женской сумочке можно найти самые немыслимые вещи: от старых ненужных чеков до утюжка для волос.

Порой в небольшой женской сумочке можно найти самые немыслимые вещи: от старых ненужных чеков до утюжка для волос. Однако сумка – это не склад бесполезных вещей, и ее содержимое должно быть практичным и не громоздким. Конечно, если вы студентка, в вашей сумке будут тетради, ручки и другие канцелярские принадлежности. Если вы хозяйка собаки, в вашей сумке может лежать поводок или лакомство для питомца. Но помните о том, что лишние вещи в сумке делают ее нецелесообразно набитой и тяжелой, а также создают хаос. Эксперты Business Insider назвали 12 полезных вещей, которые в дамской сумке должны быть всегда. Эти вещи могут понадобиться и выручить вас в самый неожиданный момент.