Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4536443-kendall-dzhenner-pokazala-korotkiy-rolik-s-pokaza-off-white-na-nedele-modyi-v-parizhe.html
Кендалл Дженнер показала короткий ролик с показа Оff-White на Неделе моды в Париже
18:49 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
Новости шоу бизнеса: Американские модели Белла Хадид и Кендалл Дженнер приняли участие в модном показе модной марки Off-White, креативным директором которого является Вирджил Абло.
Модный показ состоялся в рамках Недели моды в Париже. Среди новой коллекции можно было увидеть много вещей в белом цвете, а также в неоновом, который является трендовым в этом сезоне.
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Что интересно, восемь образов из коллекции презентовали звездные женщины-спортсменки, которых Вирджил Абло пригласил сам. Изюминкой шоу стал одновременный выход двух моделей, которые представили эффектные образы с откровенным декольте и мини-длиной.
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