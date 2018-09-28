Кендалл Дженнер показала короткий ролик с показа Оff-White на Неделе моды в Париже

Модный показ состоялся в рамках Недели моды в Париже. Среди новой коллекции можно было увидеть много вещей в белом цвете, а также в неоновом, который является трендовым в этом сезоне.

Посмотреть эту публикацию в Instagram amazing show @virgilabloh @offwhite family!!! @livincool Публикация от Kendall (@kendalljenner) 27 Сен 2018 в 4:32 PDT

Что интересно, восемь образов из коллекции презентовали звездные женщины-спортсменки, которых Вирджил Абло пригласил сам. Изюминкой шоу стал одновременный выход двух моделей, которые представили эффектные образы с откровенным декольте и мини-длиной.