Красота и спокойствие на фотографиях молодого фотографа.

Красота и спокойствие на фотографиях молодого фотографа. За окном уже октябрь, поэтому пора уже искать душевный покой. Эти глубокие снимки завораживают и дарят спокойствие. Ханнес Стиер (Hannes Stier) — талантливый 22-летний фотограф-самоучка, авантюрист и студент-медик, в настоящее время проживающий в Эрлангене, Бавария, Германия. Он фокусируется на ландшафтной и туристической фотографии. На страницу Ханнеса в Instagram пописаны более 74 000 человек.