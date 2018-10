Хейли Болдуин беременна от Джастина Бибера

Американский певец Джастин Бибер и его новоиспеченная жена Хейли Болдуин ожидают появление первенца.

Такое предположение появилось во всех западных СМИ после неоднозначного заявления отца Джастина. В Twitter мужчина разместил сообщение, что может свидетельствовать о том, что модель Хейли Болдуин беременна.

"Нет ничего трогательнее от того, когда твои дети рядом. 3 поколения", – написал Джереми Бибер.

Nothing touches having all your kids together. 3 generations. #ProudFather

— Jeremy Bieber (@JeremyBieber) 30 сентября 2018 г.