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Хейли Болдуин беременна от Джастина Бибера

Хейли Болдуин и Джастин Бибер
10:53 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: www.sncmedia.ru

Новости шоу бизнеса: Джастин Бибер написал странный пост в twitter, чем удивил своих фанатов.

Американский певец Джастин Бибер и его новоиспеченная жена Хейли Болдуин ожидают появление первенца.

Такое предположение появилось во всех западных СМИ после неоднозначного заявления отца Джастина. В Twitter мужчина разместил сообщение, что может свидетельствовать о том, что модель Хейли Болдуин беременна.

"Нет ничего трогательнее от того, когда твои дети рядом. 3 поколения", – написал Джереми Бибер.

К записи отец Джастина добавил хэштег "гордый отец", что еще больше спровоцировало разговоры в сети. Пользователи сети предполагают, что так Джереми Бибер не намеренно рассказал тайну молодых супругов. Люди добавляют, что из-за беременности Хейли Болдуин пара настолько поспешно узаконила свои отношения, а Джастин отказался от брачного контракта. Другие же убеждают, что это не намек на беременность модели, а Джереми Бибер говорит о своих детях – Джастине, Жасмин, Джексоне и Бей.

Сейчас Джастин Бибер и Хейли Болдуин не комментируют слухи. Воздерживаются от комментариев и официальные представители пары.

Напомним, что Джастин и Хейли начали встречаться еще в 2015 году, но их роман продлился всего несколько месяцев. После очередного разрыва отношений с Селеной Гомес и недолгого романа с Баскин Чемпион, Джастин Бибер возобновил отношения с Хейли. Впервые пару вместе заметили в конце мая 2018 года, когда они пошли на романтическое свидание. Впоследствии стало известно, что артист официально обручился с Болдуин.

Также Джастин Бибер приобрел для них поместье в Канаде, стоимость которого составляет более 5 миллионов долларов. Пара тайно посетила один из судов Нью-Йорка, где и произошло узаконивание их отношений.

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