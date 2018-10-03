Хейли Болдуин беременна от Джастина Бибера

Американский певец Джастин Бибер и его новоиспеченная жена Хейли Болдуин ожидают появление первенца.

Такое предположение появилось во всех западных СМИ после неоднозначного заявления отца Джастина. В Twitter мужчина разместил сообщение, что может свидетельствовать о том, что модель Хейли Болдуин беременна.

"Нет ничего трогательнее от того, когда твои дети рядом. 3 поколения", – написал Джереми Бибер.

Nothing touches having all your kids together. 3 generations. #ProudFather — Jeremy Bieber (@JeremyBieber) 30 сентября 2018 г.

К записи отец Джастина добавил хэштег "гордый отец", что еще больше спровоцировало разговоры в сети. Пользователи сети предполагают, что так Джереми Бибер не намеренно рассказал тайну молодых супругов. Люди добавляют, что из-за беременности Хейли Болдуин пара настолько поспешно узаконила свои отношения, а Джастин отказался от брачного контракта. Другие же убеждают, что это не намек на беременность модели, а Джереми Бибер говорит о своих детях – Джастине, Жасмин, Джексоне и Бей.

Сейчас Джастин Бибер и Хейли Болдуин не комментируют слухи. Воздерживаются от комментариев и официальные представители пары.

Напомним, что Джастин и Хейли начали встречаться еще в 2015 году, но их роман продлился всего несколько месяцев. После очередного разрыва отношений с Селеной Гомес и недолгого романа с Баскин Чемпион, Джастин Бибер возобновил отношения с Хейли. Впервые пару вместе заметили в конце мая 2018 года, когда они пошли на романтическое свидание. Впоследствии стало известно, что артист официально обручился с Болдуин.

Также Джастин Бибер приобрел для них поместье в Канаде, стоимость которого составляет более 5 миллионов долларов. Пара тайно посетила один из судов Нью-Йорка, где и произошло узаконивание их отношений.