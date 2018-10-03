"История игрушек" - проект о самых ценных игрушках детей.

J"История игрушек" - проект о самых ценных игрушках детей. Итальянский фотограф Габриэль Галимберти путешествует по миру, чтобы с помощью снимков рассказать историю детей через призму их самых ценных сокровищ. Проект "История игрушек" показывает, как мало необходимо ребенку для счастья. Неважно, светлый ты или смуглый, сколько денег у твоих родителей, мир кажется добрым и заботливым, когда рядом любимая игрушка. Давай взглянем, какими сокровищами дорожат дети по всему земному шару. Напиши нам, какая фотография впечатлила тебя больше всего.