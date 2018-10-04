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Том Харди откровенно рассказал о своем прошлом

Том Харди
08:39 Сегодня Телеграф
beztabu.net

Новости шоу бизнеса: Знаменитый актер Том Харди вспомнил о тяжелом прошлом.

Британский актер Том Харди на протяжении 10 лет ведет трезвый образ жизни. Он отказался от алкоголя и наркотиков в пользу семьи и карьеры, но не перестает вспоминать о тяжелом периоде в своей жизни.

Главный герой фильма "Веном" поделился в интервью с журналистом шоу "Good Morning Britain", что до сих пор борется со своими внутренними демонами. "Быть трезвым – это чертовски сложно", – сказал актер. 41-летний Харди признал, что погряз в болоте алкоголизма и пытается выбраться оттуда и по сей день.

Том рассказал, что роль Венома помогла ему осознать некоторые вещи, которые он не мог постичь раньше. Его персонаж в новом фантастическом фильме борется с неизвестной сущностью так, как Харди противостоит желанию выпить. Но сам актер отрицает любое сходство: "Я думаю, что это радикальное обобщение, чтобы просто сказать, что Веном символизирует эту часть моей жизни".

Впервые Харди попробовал алкоголь и наркотики, когда ему было 11 лет. Через два года он уже подсел на галлюциногены, а в 16 пристрастился к крэку. Британец рассказал, что серьезные проблемы с наркотиками начались после его участия в съемках фильма "Звездный путь: Возмездие" в 2002 году. Мужчина с ужасом признал, что в тот период готов был продать родную мать за порцию крэка (разновидность кокаина).

"Я полностью слетел с катушек, но мне повезло, что я не попал в какую-то ужасную аварию или в тюрьму, или не оказался мертв, потому что именно к этому я и двигался", – сказал он ведущему. "Теперь я знаю своего зверя, и знаю, как управлять им. Это как жить с 400-киллограмовым орангутангом, который хочет убить тебя. Он намного сильнее, не говорит с тобой на одном языке. Он бегает во тьме моей души", – поделился актер.

В 2003 году Тома обнаружили в торгово-развлекательном квартале Сохо, Лондон. Мужчина лежал в бессознательном состоянии в луже из собственной крови и блевотины. Этот случай стал уроком для звезды, и он понял, что нужно избавляться от пагубной привычки. Актер прошел курс реабилитации и всерьез увлекся спортом. Затем он встретил свою супругу — 36-летнюю актрису Шарлотту Райли. Сейчас пара ожидает появления второго ребенка.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Актер, Алкоголь, Алкогольная зависимость, Прошлое, Том Харди.
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