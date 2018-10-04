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Певица Джамала поздравила украинцев со Всемирным днем животных
14:41 Сегодня Телеграф
Новости шоу бизнеса: Украинская певица Джамала выложила фото с домашним любимцем в свой Instagram.
Джамала, которая активно поддерживает различные движения защиты прав животных в Украине, не обошла стороной и 4 октября — Всемирный день защиты животных.
Так, на своей instagram-страничке Джамала опубликовала архивное фото, сделанное в рамках fashion-фотосессии 2014 года.
На снимке Джамала с короткой стрижкой, в стильном твидовом пальто позирует вместе со своим домашним любимчиком - померанский шпиц Баду. "Всемирный день животных!", - написала звезда.
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