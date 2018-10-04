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Телохранитель Тупака Шакура утверждает что певец жив

Тупак Шакур
15:08 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: voiceshowbiz.com

Новости шоу бизнеса: В сети опубликовали вероятные фото и видео репера.

Сын американского хип-хоп-продюсера опубликовал снимки убитого рэпера Тупака Шакура. На кадрах мужчина выглядит старше, что может быть доказательством того, что артист не умер 22 года назад.

На днях все СМИ взорвались новостью: рэпер Тупак Шакур может быть живым. Такое резонансное заявление сделал экс-телохранитель певца Майкл Нас, добавив что артист находится на Кубе. По его словам, убийство в 1996 году было лишь инсценировкой, а приют для Тупака Шакура дал бывший Президент Кубы Фидель Кастро.

Слухи о том, что рэпер жив, подогрел сын хип-хоп-продюсера, которого обвинили в заказе этого резонансного убийства, Шуг Найт-младший. Мужчина опубликовал фото Тупака Шакура, на котором видно, что он значительно старше.

"Тупак жив! Они обманули вас, ребята, в первый раз, но он сейчас здесь", – заявил Шуг Найт-младший.

 
 
 
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Updated video from Malaysia source #killuminati

Публикация от Suge J Knight (@sugejknight)

Кроме этого, продюсер показал снимки Тупака Шакура с Бейонсе. Хоть снимок размытый, однако в СМИ разглядели, что рэпер действительно выглядит значительно старше, чем на 25 лет.

 
 
 
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He never left us. They’ll be after me soon smh. For y’all tho

Публикация от Suge J Knight (@sugejknight)

Шуг Найт-младший добавил, что пока Тупак Шакур проживает в Малайзии, а не на Кубе, как утверждал его экс-охранник. Кроме этого, он показал переписку двух неизвестных, в которой говорилось, что Майкл Нас слишком много сказал и ему "время уйти".

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Новости шоу бизнеса, Видео, Певец, Тупак Шакур, Тупак Шакур жив, Фото.
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