Телохранитель Тупака Шакура утверждает что певец жив

Сын американского хип-хоп-продюсера опубликовал снимки убитого рэпера Тупака Шакура. На кадрах мужчина выглядит старше, что может быть доказательством того, что артист не умер 22 года назад.

На днях все СМИ взорвались новостью: рэпер Тупак Шакур может быть живым. Такое резонансное заявление сделал экс-телохранитель певца Майкл Нас, добавив что артист находится на Кубе. По его словам, убийство в 1996 году было лишь инсценировкой, а приют для Тупака Шакура дал бывший Президент Кубы Фидель Кастро.

Слухи о том, что рэпер жив, подогрел сын хип-хоп-продюсера, которого обвинили в заказе этого резонансного убийства, Шуг Найт-младший. Мужчина опубликовал фото Тупака Шакура, на котором видно, что он значительно старше.

"Тупак жив! Они обманули вас, ребята, в первый раз, но он сейчас здесь", – заявил Шуг Найт-младший.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Updated video from Malaysia source #killuminati Публикация от Suge J Knight (@sugejknight) 3 Окт 2018 в 8:03 PDT

Кроме этого, продюсер показал снимки Тупака Шакура с Бейонсе. Хоть снимок размытый, однако в СМИ разглядели, что рэпер действительно выглядит значительно старше, чем на 25 лет.

Шуг Найт-младший добавил, что пока Тупак Шакур проживает в Малайзии, а не на Кубе, как утверждал его экс-охранник. Кроме этого, он показал переписку двух неизвестных, в которой говорилось, что Майкл Нас слишком много сказал и ему "время уйти".