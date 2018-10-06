Травести-дива Монро показала снимок с новыми "подружками"
Новости шоу бизнеса: Монро сменила цвет волос – теперь ее не узнать.
Неугомонная Монро, как она сама себя называет, опубликовала на своей странице в Instagram новое фото. Как видно на снимке, светская львица развлекается в компании себе подобных – других трансвеститов. А геолокация к фотографии свидетельствует о том, что гуляют "подружки" не где-нибудь, а в британской столице Лондоне.
Подписчики шоу-вумен обратили внимание на то, что Монро изменила укладку и цвет волос. Если раньше ее чаще можно было увидеть в образе веселой блондинки с игривыми локонами, то теперь это – рыжая бестия со строгими прямыми волосами. Отметим, что скорее всего, Монро примеряла на себя очередной парик.
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Мур мяу, мои клубнички Я тут на два дня выпала из жизни. Реальной. В виртуальной то находиться проще, даже при смерти. Был бы гаджет и инет Современные вирусы атакуют быстро, из-за угла, шо гопники, но также быстро, при своевременной блокировке, отступают Благо мы успешно прошли курс самозащиты и знаем, как в кратчайшие сроки встать на ноги. В двух словах: питье, просто пейте теплую воду с лимоном, можно медом; диета! стол номер 6ть Это когда можно практически ничего если шарашит температура - жаропонижающее и покой, в идеале сон. Так вот, зашла сегодня утром в комменты на канал #неугомонаямонро Ура! Нас уже 35К зрителей, и наблюдаю картину: новички в недоумении, как у этой карикатуры (то бишь у меня) столько зрителей и положительных, чаще восторженных комментов?! Наверное модератор старается? Скорее всего какое-то из моих старых видео активно рекомендуется и, незнакомый с моим существованием, русскознающий зритель негодует: what the fuck (правильно хоть написала?) Да, я чищу ленту комментов от матерщины, грубых оскорблений и высеров, которые содержат любой призыв к насилию. Многие блоггеры наоборот радуются хейту, и побольше, мол повышает рейтинг и вовлеченность, но, по сути это то же самое, что подставить вторую щеку для удара или соучастие в аморальном преступлении! Но любое мнение, эмоцию, мысль вслух, пусть даже и не всегда приятную, я оставлю на всеобщее обозрение. Чтобы мой зритель, Да и я, Не обольщались, то живем в раюГде все люди братья и сестры и мир во всем мире. Реальность иная. И в постсоветском обществе все еще судят по одежке, толщине кошелька и понтам, лезут под юбку, в постель и опять же в твой кошелек, а вдруг его толщина за счет картонаЯ когда иду по переходу, завешанному кофточками с люрексом и семейными трусами, думаю, Ну кто-то же это покупает и носит... И этот кто-то, наравне со всеми, пользуется ютюбом и может оставить коммент. Но постепенно, маленькими шажочками, со скрипом мы отдаляемся от значения слова стадо в сторону слово индивидуальность и, и я надеюсь доживу до того момента, когда, проснувшись утром и заглянув в комменты под своими видео, я увижу подробный анализ моих лексических проколов
"Мур мяу, мои клубнички! Я тут на два дня выпала из жизни. Реальной. В виртуальной то находиться проще, даже при смерти. Был бы гаджет и инет", - написала Монро возле фото, а также рассказала о новостях своей жизни. Все это вы можете прочитать на ее странице.