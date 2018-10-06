Травести-дива Монро показала снимок с новыми "подружками"

Неугомонная Монро, как она сама себя называет, опубликовала на своей странице в Instagram новое фото. Как видно на снимке, светская львица развлекается в компании себе подобных – других трансвеститов. А геолокация к фотографии свидетельствует о том, что гуляют "подружки" не где-нибудь, а в британской столице Лондоне.

Подписчики шоу-вумен обратили внимание на то, что Монро изменила укладку и цвет волос. Если раньше ее чаще можно было увидеть в образе веселой блондинки с игривыми локонами, то теперь это – рыжая бестия со строгими прямыми волосами. Отметим, что скорее всего, Монро примеряла на себя очередной парик.

"Мур мяу, мои клубнички! Я тут на два дня выпала из жизни. Реальной. В виртуальной то находиться проще, даже при смерти. Был бы гаджет и инет", - написала Монро возле фото, а также рассказала о новостях своей жизни. Все это вы можете прочитать на ее странице.