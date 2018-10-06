День Независимости Украины

Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 06.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Генштаб ВСУ: На Львовщине завершились учения "Светлая Лавина - 2018"
Генштаб ВСУ: На Львовщине завершились учения "Светлая Лавина - 2018"
Новости: В Конго загорелся нефтяной танкер: 50 погибших, 100 - с ожогами
В Конго загорелся нефтяной танкер: 50 погибших, 100 - с ожогами
Новости: Макгрегор - Нурмагомедов: прогноз букмекеров на бой
Макгрегор - Нурмагомедов: прогноз на бой
Новости: Покров Пресвятой Богородицы 2018: традиции, запреты, приметы, обряды и гадания
Покров Пресвятой Богородицы 2018: традиции, запреты, приметы, обряды и гадания

Травести-дива Монро показала снимок с новыми "подружками"

Травести-дива Монро
19:40 Сегодня Телеграф
znaj.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Монро сменила цвет волос – теперь ее не узнать.

Неугомонная Монро, как она сама себя называет, опубликовала на своей странице в Instagram новое фото. Как видно на снимке, светская львица развлекается в компании себе подобных – других трансвеститов. А геолокация к фотографии свидетельствует о том, что гуляют "подружки" не где-нибудь, а в британской столице Лондоне.

Подписчики шоу-вумен обратили внимание на то, что Монро изменила укладку и цвет волос. Если раньше ее чаще можно было увидеть в образе веселой блондинки с игривыми локонами, то теперь это – рыжая бестия со строгими прямыми волосами. Отметим, что скорее всего, Монро примеряла на себя очередной парик.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Мур мяу, мои клубнички Я тут на два дня выпала из жизни. Реальной. В виртуальной то находиться проще, даже при смерти. Был бы гаджет и инет Современные вирусы атакуют быстро, из-за угла, шо гопники, но также быстро, при своевременной блокировке, отступают Благо мы успешно прошли курс самозащиты и знаем, как в кратчайшие сроки встать на ноги. В двух словах: питье, просто пейте теплую воду с лимоном, можно медом; диета! стол номер 6ть Это когда можно практически ничего если шарашит температура - жаропонижающее и покой, в идеале сон. Так вот, зашла сегодня утром в комменты на канал #неугомонаямонро Ура! Нас уже 35К зрителей, и наблюдаю картину: новички в недоумении, как у этой карикатуры (то бишь у меня) столько зрителей и положительных, чаще восторженных комментов?! Наверное модератор старается? Скорее всего какое-то из моих старых видео активно рекомендуется и, незнакомый с моим существованием, русскознающий зритель негодует: what the fuck (правильно хоть написала?) Да, я чищу ленту комментов от матерщины, грубых оскорблений и высеров, которые содержат любой призыв к насилию. Многие блоггеры наоборот радуются хейту, и побольше, мол повышает рейтинг и вовлеченность, но, по сути это то же самое, что подставить вторую щеку для удара или соучастие в аморальном преступлении! Но любое мнение, эмоцию, мысль вслух, пусть даже и не всегда приятную, я оставлю на всеобщее обозрение. Чтобы мой зритель, Да и я, Не обольщались, то живем в раюГде все люди братья и сестры и мир во всем мире. Реальность иная. И в постсоветском обществе все еще судят по одежке, толщине кошелька и понтам, лезут под юбку, в постель и опять же в твой кошелек, а вдруг его толщина за счет картонаЯ когда иду по переходу, завешанному кофточками с люрексом и семейными трусами, думаю, Ну кто-то же это покупает и носит... И этот кто-то, наравне со всеми, пользуется ютюбом и может оставить коммент. Но постепенно, маленькими шажочками, со скрипом мы отдаляемся от значения слова стадо в сторону слово индивидуальность и, и я надеюсь доживу до того момента, когда, проснувшись утром и заглянув в комменты под своими видео, я увижу подробный анализ моих лексических проколов

Публикация от Неугомонная Монро (@monritta)

 

"Мур мяу, мои клубнички! Я тут на два дня выпала из жизни. Реальной. В виртуальной то находиться проще, даже при смерти. Был бы гаджет и инет", - написала Монро возле фото, а также рассказала о новостях своей жизни. Все это вы можете прочитать на ее странице.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Имидж, Монро, Отдых, Подруги, Смена имиджа, Снимок, Травести-дива, Травести-дива Монро, Цвет волос.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

СМИ: Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек официально развелись Знаменитости, которые заметно поправились (Фото) Кейт Мосс поработала стилистом на собственной фотосессии

Последние новости

Улыбка до ушей: забавные объявления, мимо которых нельзя просто так пройти На Донбассе в ходе боевых действий двое украинских военнослужащих получили ранения Третьи летние юношеские Олимпийские игры стартуют в Буэнос-Айресе
Сегодня читают
01 В Украине подешевеет валюта
02 Формула перерасчета пенсий в 2019 году
03 Врачи объяснили, сколько раз в неделю стоит принимать душ
04 Макгрегор - Нурмагомедов: где и когда смотреть бой в Украине
Новости сегодня
20:32 Яна Руснак презентовала работы на собственной выставке в Вене
20:23 В Украине ожидаются заморозки
20:22 Александрия - Черноморец: обзор матча (Видео)
20:09 Ученые смогли зафиксировать "дождь", который падает с колец Сатурна
20:07 У Манафорта конфисковывают квартиру в Trump Tower
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Польше нашли остатки трех бывших советских баз
В Польше нашли остатки трех бывших советских баз
Новости: В Германии еще одно судно приступило к укладке труб "Северного потока-2"
В Германии еще одно судно приступило к укладке труб "Северного потока-2"
Новости: Сотруднику Генпрокуратуры НАБУ сообщило о подозрении
Сотруднику Генпрокуратуры НАБУ сообщило о подозрении
Новости: Интересные факты о предстоящем фильме "Аквамен"
Интересные факты о предстоящем фильме "Аквамен"
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь