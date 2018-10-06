Настю Каменских снова раскритиковали поклонники

Известная украинская певица Настя Каменских поделилась фото с отдыха во Флориде. Артистка отправилась в США покорять шоу-бизнес Америки песней Peligroso. Между многочисленными интервью и презентациями трека, певица нежится на теплых пляжах в Майями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #miami #vibes Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 6 Окт 2018 в 1:00 PDT

На своей странице в Instagram артистка показала снимок, на котором позирует сидя на стуле в розовом бикини, демонстрируя подтянутую фигуру, и без макияжа. Одни поклонники отметили худобу певицы, другие же обратили внимание на ее бюст. "То есть грудь, то ее нет. Не понятно", "Пипец худая", "Классное тело", - писали подписчики.