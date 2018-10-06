Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4565671-nastyu-kamenskih-snova-raskritikovali-poklonniki.html
Настю Каменских снова раскритиковали поклонники
22:46 Сб, 6 Октябрь 2018 Телеграф
Новости шоу бизнеса: Певица Настя Каменских отдыхает в Майями.
Известная украинская певица Настя Каменских поделилась фото с отдыха во Флориде. Артистка отправилась в США покорять шоу-бизнес Америки песней Peligroso. Между многочисленными интервью и презентациями трека, певица нежится на теплых пляжах в Майями.
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На своей странице в Instagram артистка показала снимок, на котором позирует сидя на стуле в розовом бикини, демонстрируя подтянутую фигуру, и без макияжа. Одни поклонники отметили худобу певицы, другие же обратили внимание на ее бюст. "То есть грудь, то ее нет. Не понятно", "Пипец худая", "Классное тело", - писали подписчики.
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