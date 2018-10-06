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Настю Каменских снова раскритиковали поклонники

Настя Каменских
22:46 Сб, 6 Октябрь 2018 Телеграф
unian.net
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Певица Настя Каменских отдыхает в Майями.

Известная украинская певица Настя Каменских поделилась фото с отдыха во Флориде. Артистка отправилась в США покорять шоу-бизнес Америки песней Peligroso. Между многочисленными интервью и презентациями трека, певица нежится на теплых пляжах в Майями.

 
 
 
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#miami #vibes

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

 

На своей странице в Instagram артистка показала снимок, на котором позирует сидя на стуле в розовом бикини, демонстрируя подтянутую фигуру, и без макияжа. Одни поклонники отметили худобу певицы, другие же обратили внимание на ее бюст. "То есть грудь, то ее нет. Не понятно", "Пипец худая", "Классное тело", - писали подписчики.

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Новости шоу бизнеса, Купальник, Настя Каменских, Певица, Публикация, Снимок.
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