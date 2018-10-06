Гвинет Пэлтроу впервые заговорила о новых отношениях с Брэдом Фэлчаком

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу накануне свадьбы снялась на обложку английского модного журнала. Фотоссесия была очень нежной и естественной, выполнена в бежевых оттенках. 46-летняя артистка позирует в необычных нарядах. Подобранные платья отлично подчеркнули стройную фигуру Гвинет Пэлтроу.

Также женщина дала изданию откровенное интервью, рассказав о своем возлюбленном и что для нее брак.

Всем извесно, что на прошлых выходных актриса тайно вышла замуж во второй раз за продюсера Брэда Фэлчака, с которым встречались четыре года. Женщина отметила, что не собиралась выходить замуж очередной раз. Но встретив Брэда поняла, что это мужчина, с которым она готова пойти дальше и с которым хочет сыграть свадьбу.

"Я люблю быть невестой, выходить замуж, люблю быть женой и вести хозяйство".

Гвинет Пэлтроу утверждает, что брак для нее действительно прекрасное и благородное дело, начало чего-то нового, что создают два человека. У Пэлтроу и Фэлчака есть дети от первого брака, но супруги не собираются останавливаться. Женщина заявила, что готова родить еще одного ребенка.