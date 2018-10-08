Вот как выглядят знаменитости без фотошопа!

Вот как выглядят знаменитости без фотошопа! Повсюду нас преследуют фотографии знаменитостей, которые выглядят настолько безупречно, что даже не верится в их существование. Но почему-то мало людей до сих пор задумывается над правдивостью ярких и безупречных обложек журналов, даже зная о фотошопе и ретуши. И почему-то слишком малому количеству людей приходит мысль, что невозможно выглядеть настолько идеально. Предлагаем вам фотографии звезд до и после обработки — некоторые стали известны, поскольку вызвали настоящий скандал, так как была замечена работа ретушеров, над другими же просто потрудились интернет-пользователи.